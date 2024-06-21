مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يتصارعان للتعاقد مع المتورط في "نكبة إيطاليا"!

يوفنتوس في الصورة بسبب تياجو موتا

رجحت تقارير صحفية إنجليزية، وجود اهتمام من جانب مانشستر سيتي بالحصول على خدمات أحد اللاعبين الشباب في منتخب إيطاليا، والذي كان بطلًا للقطة حزينة في مباراة الآتزوري الأخيرة أمام إسبانيا.

وتغلب منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي، بهدف دون رد سجله مدافع الآتزوري ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

ونشرت صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، معلومات عن اهتمام إدارة مانشستر سيتي بالتعاقد مدافع بولونيا الشاب ريكاردو كالافيوري، لتعزيز خط دفاعه مستقبلًا، والذي يعج بالأسماء المميزة في الوقت الحالي.

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وأوضحت أن بطل البريميرليج ليس وحده من يهتم بضم كالافيوري (22 عامًا)، حيث يشير التقرير أيضًا إلى أن تياجو موتا، مدرب بولونيا السابق والذي تولى مؤخرًا قيادة يوفنتوس، يريد اصطحاب اللاعب معه في تجربته الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ أيضًا أبدى اهتمامًا باللاعب الإيطالي واستفسر من ناديه عن إمكانية التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز دفاعاته بعد تولي فينسنت كومباني المهمة.

وأكدت "ذا أثليتيك" أن بولونيا لن يمانع بيع كالافيوري، لكن يجب أن يكون المقابل مجزيًا، خصوصًا أن عقد انتقال المدافع الإيطالي من فريقه السابق بازل السويسري إلى بولونيا، يتضمن شرطًا بالحصول على (40 أو50%) من نسبة إعادة البيع.

تاريخ مانشستر سيتي مع اللاعبين القادمين من إيطاليا محدود نسبيًا، وكان أبرزهم هو المهاجم السابق ماريو بالوتيلي، الذي انضم إلى النادي في ولاية المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني وغادر بعد فترة قصيرة.