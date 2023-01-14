"مانشستر سيتي أفضل دون هالاند"

السيتي كان أفضل بدون هالاند؟

تعرض النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، لانتقادات عديدة من النقاد والمشجعين عقب صاقرة نهاية الديربي.

انتهى الديربي بفوز مثير لمانشستر يونايتد بهدفين لهدف على السيتزنس في الدقائق الأخيرة.

وعقب نهاية المباراة طاردت الانتقادات هداف الدوري الإنجليزي لعدم تأثيره في أداء فريقه، فقال ديتمار هامان نجم ليستر سيتي السابق عبر سكاي سبورتس:" السيتي كان فريقًا أفضل بدون هالاند".

كما قال نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر:" أعتقد أن هالاند يلعب دور اللاعب رقم 9 الوهمي بتشكيلة جوارديولا، فإنه يتقدم بعمق في بناء السيتي، وهو دور لا يجيده".

ليس فقط النقاد من سخروا من أداء هالاند بل توالت تعليقات المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على أداء هداف الدوري الإنجليزي.

فقال أحدهم:" إيرلينج هالاند لم يفعل شيئًا حقيقيًا لمدة 95 دقيقة"، وغرد آخر"مان سيتي كان سيهزم يونايتد بالفعل إذا لعب هالاند"

جدير بالذكر أنّ النرويجي سجل 21 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن.