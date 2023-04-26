مانشستر سيتي وآرسنال | جراب بيب جوارديولا السحري .. والطريق طويل يا "جانرز"!

مانشستر سيتي حقق فوزًا منطقيًا على آرسنال في قمة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي..

لقب جديد في بطولة الدوري الإنجليزي أصبح على مقربة من مانشستر سيتي في حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه "السيتزنس" على آرسنال بنتيجة 4-1 في قمة الجولة 33 لمنافسات موسم 2022-23 من "البريمييرليج".

صحيح أن آرسنال واصل تربعه على الصدارة رغم تلك الخسارة القاسية أمام منافسه على اللقب بفارق نقطتين، لكن حقيقة أن مانشستر سيتي يملك مباراتين مؤجلتين يعني أن فريق المدرب بيب جوارديولا أمام فرصة ليجعل الفارق أربع نقاط لصالحه على الأقل بنهاية الموسم.

رباعية مانشستر سيتي جاءت عن طريق كيفين دي بروينه الذي سجل هدفين في الدقيقتين 7 و54 من عمر المباراة وهدف جون ستونز في الدقيقة 45+1 قبل أن يختتم إرلينج هالاند النتيجة في الدقيقة 90+4، وهو ما منح فريق المدرب بيب جوارديولا الفوز العريض، فيما سجل روب هولدينج هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 86.

لكن ما هي أبرز النقاط في مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الجولة 33 من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، نستعرض ذلك في "جول.كوم" خلال السطور التالية..

آرسنال ليس مؤهلًا بعد ليكون البطل!

ظهر آرسنال هذا الموسم في ثوب الفريق الحالم، القادر على وضع الضغط على الجميع، محققًا العديد من النتائج الجيدة للغاية، ومتصدرًا جدول الترتيب لأكثر من ثلثي المسابقة حتى الآن.

لكن حقيقة أن آرسنال لا يملك العمق الكافي في قائمته أثرت كثيرًا على الفريق في الوقت الحاسم من الموسم، خاصة مع إصابات الخط الخلفي.

ضغط المنافس أثر على آرسنال ولاعبيه في الوقت المهم من الموسم، حيث لا يمكن أن يتعثر فريق يبحث عن اللقب بتعادلين مخيبين متتاليين أمام وست هام وساوثامبتون وهما في الترتيب 14 و20 في جدول المسابقة.

ولم يتمكن آرسنال من تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، باحتساب مباراة مانشستر سيتي، حيث تعادل ثلاث مرات كانت كفيلة بتغيير وضعية فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

آرسنال قصة حالمة، والنادي عليه أن يواصل البناء الجاد من أجل العودة إلى منصات التتويج، والأمر حقًا لا يبدو بعيدًا على الإطلاق.

مانشستر سيتي يهزمك بثقته!

الدقائق الأولى من المباراة كشفت عن أمر هام للغاية، هو مدى الثقة التي يتمتع بها لاعبو مانشستر سيتي، لدرجة أن يشعروا المشاهد بأن كل فرصة يمكن أن تسفر عن هدف.

التفوق النفسي كان واضحًا للغاية منذ البداية، لدرجة أن لاعبي آرسنال ظهروا مفككين للغاية مبكرًا جدًا، وهو ما أسفر عن هدف دي بروينه الأول بعد سبع دقائق فقط.

وما بين الثقة من مانشستر سيتي والاهتزاز من آرسنال، كان من الواضح أن نتيجة المباراة محسومة مبكرًا جدًا، ربما حتى قبل أن تبدأ.

"الحاوي" جوارديولا لم يكشف كل أسراره!

استخدم جوارديولا عدة حيل في مواجهة آرسنال مساء الأربعاء، بداية من الاعتماد على النرويجي إرلينج هالاند في دور محطة بناء اللعب بدلًا من تسجيل الأهداف.

تلك النقطة تحديدًا أسفرت عن هدفي دي بروينه، ولولا رعونة البلجيكي وتألق دفاع آرسنال في لقطتين غير لقطتي الهدفين، لكانت حصيلة قائد مانشستر سيتي ستكون أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الضغط العالي الذي اتبعه مانشستر سيتي، وترك الكرة لآرسنال واللعب المباشر في الكثير من أوقات المباراة كان ناجحًا للغاية في خلق تحولات سريعة هددت مرمى آرون رامسديل في أكثر من مناسبة.

مباراة آرسنال تثبت أن "جراب" بيب جوارديولا يحوي الكثير من الحيل التي قد تكون مفيدة في سعي الفريق ليس فقط نحو لقب الدوري الإنجليزي، لكن أيضًا نحو لقب دوري أبطال أوروبا.