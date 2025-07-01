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Rodri Manchester City 2025 FIFA Club World CupGetty
Chris Burton و محمد سعيد

الضربات لا ترحم مانشستر سيتي .. جوارديولا يكشف عن انتكاسة رودري في كأس العالم للأندية!

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شبح الإصابة يطارد النجم العائد من غياب طويل

كشف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن تعرض نجم خط الوسط الإسباني رودري لإصابة جديدة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، بعد أسابيع فقط من تعافيه من إصابة بليغة في الرباط الصليبي.

ماذا حدث؟

رودري، البالغ من العمر 29 عامًا، عاد مؤخرًا للملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة أبعدته عن معظم مجريات موسم 2024-2025.

وشارك رودري كبديل في الدقيقة 53 خلال مواجهة السيتي ضد الهلال السعودي، لكنه اضطر للخروج في الوقت الإضافي بسبب شكواه من آلام جديدة..

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خيبة أمل في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي تعرض لإقصاء مفاجئ من البطولة بعد خسارته (4-3) أمام الهلال في مباراة مثيرة شهدت تسجيل أهداف من برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند وفيل فودين، بينما خطف ماركوس ليوناردو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 112.

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Rodri Manchester City 2025 FIFA Club World CupGetty

ماذا قال جوارديولا؟

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بعد اللقاء عن لاعبه الإسباني، قائلًا: "كانت مباراة صعبة، كنا منفتحين جدًا، والهلال عاقبنا على المرتدات. رودري شعر بشيء وسنحتاج إلى تقييم حالته".

ما التالي لمانشستر سيتي؟

بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية 2025، سيحصل رودري على بعض الوقت للراحة والتعافي.

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر سيتي موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وولفرهامبتون في 16 أغسطس 2025.

Pep Guardiola Simone Inzaghi Manchester City Al-Hilal 2025 FIFA Club World CupGetty
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