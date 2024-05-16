مانشستر سيتي السبب.. كلوب يكشف سر كرهه لنجم توتنهام!

كواليس يحكيها الألماني لأول مرة

تناول الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول سببًا لعدم حبه الكبير لنجم توتنهام الحالي جايمس ماديسون، ذاكرًا أن الأمر يعود لموسم 2018-2019.

كان الصراع محمومًا على اللقب آنذاك بين مانشستر سيتي وليفربول، وتم حسم اللقب بتصويبة صاروخية من البلجيكي فينسنت كومباني.

تذكر كلوب المشهد برمته وقال في تصريحات لقناة "ريد مين تي في" لبعض المشجعين: "في اللحظة التي لمس فيها فينسنت كومباني الكرة هناك، أنا سعيد حقًا لأنني لم أتعرض لسكتة دماغية في تلك اللحظة لأن هذا هو ما كان يجب أن أمر به".

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وأردف: "أتذكر تمامًا كيف كنت مستلقيًا على الأريكة أشاهد وأفكر: "ماديسون سيمنعه، أغلق الطريق أمامه".

وأضاف: "منذ ذلك الحين وأنا لا أحب ماديسون، لقد كنت غاضبًا من بريندان رودجرز في ذلك اليوم لأنه كان يجب أن يستبدله، لقد كان متعبًا".