مانشستر سيتي التالي؟ إجراءت جديدة من اليويفا مع الأندية أصحاب الملكية المتعددة

اليويفا يوافق على مشاركة ست أندية في البطولات الأوروبية

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على مشاركة ست أندية في البطولات الأوروبية بعد الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة المنصوص عليها في المادة 5 من لوائح المسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، حيث لا يوافق "اليويفا" على مشاركة ناديين تحت إدارة نفس المالك منعًا لتضارب النتائج والمصالح.

وجاءت الأندية الست: دأستون فيلا، برايتون، فيتوريا جيماريش، رويال أونيون سانت جيلواز، ميلان وتولوز.

وبحسب بيان (اليويفا) صدر القرار بعد تنفيذ تغييرات كبيرة من قبل الأندية والمستثمرين المرتبطين بهم، وقبلت الغرفة الأولى للرقابة المالية المشكلة من اليويفا دخول الأندية المذكورة إلى مسابقات الأندية الأوروبية لموسم 2023/2024، حيث وجدت اللجنة أن التغييرات الكبيرة المنفذة أوجدت الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة للأندية.

ونظرًا لما رأته اللجنة لا يمتلك أي نادٍ سواء مباشرة أو غير مباشرة، أوراقًا مالية أو أسهمًا في أي نادٍ آخر يشارك في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد أي نادٍ عضوًا في أي نادٍ آخر يشارك في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، ولا يمتلك أي شخص سلطة أو يشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة النواحي الرياضية لأكثر من نادٍ يشارك في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي.

كما لا يمتلك أي شخص السيطرة أو التأثير الحاسم على أكثر من نادٍ واحد في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، وتم تنفيذ تغييرات كبيرة تتعلق بالملكية والحوكمة وهيكل التمويل للأندية المعنية، حيث تقيّد هذه التغييرات تأثير المستثمرين وقوة صنع القرار على أكثر من نادٍ واحد، مع ضمان الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة للأندية.

ووفقًا للبيان تتضمن بعض الإجراءات الرئيسية المتخذة وهي تقليص كبير لحصة المستثمرين في أحد الأندية أو نقل التحكم الفعلي واتخاذ القرارات في أحد الأندية إلى طرف مستقل، وقيود كبيرة في القدرة على توفير التمويل لأكثر من نادٍ، عدم التمثيل في مجلس الإدارة وعدم القدرة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد بشكل مباشر في أكثر من نادٍ واحد، وعدم القدرة على المشاركة في الجمعية العامة أو المشاركة في القرارات الرئيسية مثل الموافقة على الميزانيات لأكثر من نادٍ واحد، وأخيرًا، عدم القدرة على ممارسة السيطرة على أكثر من نادٍ واحد على مستوى مجلس الإدارة أو جمعياتهم العامة من خلال حقوق النقض أو الترتيبات التعاقدية المبرمة مع المساهمين الآخرين.

و قبلت جميع الأندية المعنية الشروط الموضوعه وهي: لن يتم نقل اللاعبين بين الأندية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، حتى سبتمبر 2024، لن تدخل الأندية في أي نوع من أنواع التعاون أو الاتفاقيات التقنية أو التجارية المشتركة.

ولن تستخدم الأندية أي قاعدة بيانات مشتركة للاستكشاف أو اللاعبين، وستواصل اللجنة مراقبة الأندية لضمان استمرار الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة للأندية في المستقبل.