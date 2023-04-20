مانشستر سيتي الأقرب .. فينجر يكشف العيب الذي سيُطيح بريال مدريد من دوري الأبطال!

مانشستر سيتي وميلان في نهائي دوري أبطال اوروبا

للموسم الثاني توليًا يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيواجه الفائز من المواجهة المنتصر من نصف النهائي الآخر بين إنتر ميلانو وميلانو في المباراة النهائية في اسطنبول.

وصرح أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق عن اعتقاده بأن مانشستر سيتي وميلان هما المرشحان للتأهل إلى المباراة النهائية.

المدرب التاريخي لنادي آرسنال وضع يده على نقطة الضعف في ريال مدريد مؤكدًا أن عدم استقرار الخط الخلفي في كتيبة كارلو أنشيلوتي ستكون سبب اطاحتهم من دوري الأبطال.

وقال فينجر في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أود أن أقول في هذه اللحظة، سأمنح ميلان ومانشستر سيتي ميزة صغيرة، بسبب استقرارهم الدفاعي، ربما يكون ريال مدريد أكثر ضعفاً من الناحية الدفاعية".

مواجهات نصف النهائي ستقام أيام 9 و 10 مايو القادم، بينما مباريات الإياب يومي 16 و17 مايو.

يذكر أن ريال مدريد اهتزت شباكه بثمانية أهداف فقط في 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، بينما مانشستر سيتي تلقى أربع أهداف فقط.