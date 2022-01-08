"مانشستر سيتي أفلت من التعاقد مع رونالدو، عليه أن يخرس!"

يؤمن نجم مانشستر سيتي السابق تريفور سينكلير أن النادي السماوي استفاد كثيرًا من توقيع كريستيانو رونالدو للغريم يونايتد، باعتبار أن الدون يجلب الأزمات ولا يحلها.

وكان مانشستر سيتي على وشك التعاقد مع رونالدو من يوفنتوس في الصيف الماضي وقبل أن ينقض مانشستر يونايتد ويظفر بصاحب الـ36 عامًا بنهاية المطاف.

لكن رحلة رونالدو في أولد ترافورد ليست على ما يرام رغم إحرازه 14 هدفًا حتى الآن، حيث تسبب في أزمات بغرفة خلع الملابس وحتى بأرض الملعب.

هذا ما دفع سينكلير إلى الحديث حول مميزات عدم التعاقد مع رونالدو، فقال "بدأت أعتقد أن مانشستر سيتي أفلت من التعاقد معه".

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كما أضاف "بالنظر إلى بعض اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد مثل سانشو وراشفورد، يمكنك أن ترى أنهم يعانون من أجل تقديم الأداء الجيد".

وواصل "بالطبع يمكنك أن تلوم رونالدو، عليه أن يعرف دوره، إنه لاعب كرة قدم تم انتدابه للعب في مانشستر يونايتد".

وأتم "ابق فمك مغلقًا، فهذا في بعض الأحيان يكون أفضل ما يمكن فعله، إنه (رونالدو) يتسبب في الكثير من المشاكل بناديه".

الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية قالت أن رونالدو يعتزم الرحيل عن مانشستر يونايتد حال عدم التعاقد مع مدرب دائم يُلبي تطلعاته.