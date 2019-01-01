ماميتش: الهلال لا يختار بطولاته ومباراة الأهلي ليست سهلة

الهلال يواجه الأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الإثنين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال، أن فريقه عليه التركيز إذا أراد الوصول إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الإثنين.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي في إياب دور نصف النهائي، مساء غد الإثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي للقاء: "بذلنا مجهوداً كبيراً، في البطولة نريد أن نحقق أفضل نتيجة ممكنة، سنبذل كل ما في وسعنا لحجز مقعدنا في النهائي".

وواصل: "نعلم أننا سنخوض مباراة ليست سهلة، ولكن يجب علينا أن نلعب بتركيز عال، الشهر المقبل يحتاج من الجميع التكاتف لتحقيق أهدافنا".

وأكمل: "الهلال فريق كبير، أي بطولة يشارك فيها يسعى إلى الفوز بها، نحن لا نختار البطولات التي نشارك فيها".

الجدير بالذكر أن الزعيم حسم مباراة الذهاب، لصالحه بهدف دون رد سجله سوريانو