ماميتش: لا أحب الحديث حول مشاركة الجزيرة الماضية في كأس العالم للأندية

العين يفتتح كأس العالم للأندية مساء غد الأربعاء بمواجهة تيم ويلنجتون النيوزيلندي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد زوران ماميتش المدير الفني لنادي العين الإماراتي، أن التركيز هو سلاح الفريق، لتخطي عقبة ويلينجتون في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويلعب العين أمام نظيره ويلنجتون، مساء غد الأربعاء على استاد هزاع بن زايد، في افتتاح مونديال الأندية والمقام في الإمارات.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي للقاء: "تابعت مباريات فريق ويلنجتون، ودرسنا نقاط القوة والضعف لديهم، أفضل خط عندهم هو الهجوم، يجب علينا أن نكون حذرين لأنهم يلعبون بطريقة مختلفة".

وواصل: "يجب علينا نسيان الهزيمة أمام الوصل في كأس رئيس الدولة، والتركيز فقط على مباراة الغد لأن هذا هو سلاحنا لتخطي عقبة مباراة الافتتاح".

وتابع: "لا أحب الحديث عن مباريات سابقة، أو على مشاركة الجزيرة في النسخة الماضية من البطولة، نحن هنا للتركيز على المباراة الافتتاحية فقط، ويجب على كل اللاعبين التركيز لتقديم كرة قدم جميلة".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة العين وتيم ويلنجتون، يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 15 ديسمبر.