أراد تكرار عملية مامارداشفيلي .. حلقة الوصل تفسد على ليفربول صفقة هجومية في الميركاتو!

سلوت اكتفى بلاعبين فقط في الصيف

تلقت جماهير ليفربول مفاجأة جديدة تتعلق بموسم الانتقالات الصيفية للفريق، بإعلان الجناح المكسيكي سيزار هويرتا، لاعب فريق بوماس يونام، تفاصيل مفاوضاته مع الريدز التي فشلت في اللحظات الحاسمة للميركاتو.

ليفربول بدأ عهد مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت، بسوق انتقالات ليس قويًا على الإطلاق، بعدما تعاقد مع لاعبين فقط خلال الميركاتو الصيفي، بينما ترك عدة مراكز في الفريق بدون تدعيم كافٍ.

وأعلن ليفربول، ضم الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا من يوفنتوس مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني، فيما تعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى منتخب جورجيا، قادمًا من فالنسيا مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، لكنه سينضم إلى الريدز في الصيف المقبل.

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وكشف الجناح الأيسر المكسيكي سيزار هويرتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن ليفربول كان على وشك التعاقد معه هذا الصيف على أن تتم إعارته إلى فريق سندرلاند (أحد فرق التشامبيونشيب) هذا الموسم، للحصول على الخبرة الكافية.

وأضاف هويرتا (23 عامًا): "كانت حقيبتي جاهزة، لكنها سقطت بسبب مشكلة ما. أعلم أنه عاجلاً أم آجلاً إذا واصلت القيام بالأشياء بشكل صحيح، فسوف أحصل على الفرصة، أعلم أنه قطار يأتي مرة واحدة فقط وأنا حاليًا أركز على بوماس".

وزعمت التقارير أن الصفقة المقترحة تم نسفها من قبل ريجيس لو بريس، مدير سندرلاند، الذي رفض مقترح ليفربول بشأن ضم اللاعب المكسيكي على سبيل الإعارة.

يذكر أن هويرتا الذي يرتبط بعقد مع بوماس ينتهي في يونيو 2025، كان قد لعب 76 مباراة مع النادي المكسيكي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة لزملائه، وذلك منذ انضمامه من تشيفاس في صيف 2022.