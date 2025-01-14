تصريحات تكستور تكشف "تضارب المصالح"..

فتح الأمريكي جون تكستور، مالك نادي ليون، النار على فينسنت لابرون رئيس رابطة الدوري الفرنسي ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والذي يتولى أيضًا إدارة مجموعة قنوات بي إن سبورت الإعلامية.

وخلال مقابلة مع إذاعة "RMC" الفرنسية، سلط تكستور الضوء على العلاقة بين لابرون والخليفي، مؤكدًا أن الروابط بينهما غير مقبولة بسبب تضارب المصالح، كما وصف لابرون بأنه "الكلب الأليف لنادي باريس سان جيرمان".

وقال تكستور: "لم أكن أركز حقًا على هيمنة هذا الرجل (الخليفي) على رابطة الأندية الأوروبية، وعلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكني صُدمت تمامًا في يوليو عندما كنت في اجتماع رؤساء أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، لمناقشة البدائل القابلة للتطبيق بشأن صفقة حقوق البث التلفزيوني".

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وأضاف: "كان رئيس رابطة الدوري الفرنسي (لابرون) الذي من المفترض أن يدير الاجتماع بالكاد يفتح فمه. جلس الخليفي هناك وأدار الاجتماع ولم يكن من المفترض أن يكون حاضرًا، لأنه طرف مهتم بقنواته التلفزيونية الخاصة".

وتابع تكستور: "وخلال الاجتماع، في كل مرة يطرح فيها أي شخص فكرة بديلة، كان ناصر الخليفي يخيفهم ويتنمر عليهم. وكان رئيس دورينا يجلس هناك مثل الكلب الصغير الأليف، ولم يقل أي شيء".

ونشر باريس سان جيرمان بيانًا في وقت لاحق، رفض فيه تعليقات تيكستور ودافع عن النادي ورابطة الدوري الفرنسي، قائلًا: "من العار ألا تتمكن من شراء الرقي والأناقة لأن ذلك كان سيمكن السيد تيكستور من تجنب السخرية من نفسه من خلال إفراطه الفظ والكثيف تجاه رئيسنا ومؤسستنا وجماهيرنا".

وأضاف: "من الأفضل أن يعود إلى الأرض، وإلى فرنسا أيضًا، لفهم هذا الدوري الذي نحبه كثيرًا".

كما أصدرت رابطة الدوري الفرنسي بيانًا، ردًا على هذه التصريحات، قالت خلاله: "فوجئنا برؤية تعليقات جون تيكستور. لقد اندهشنا أكثر من الكلمات التي استخدمها تيكستور حيث أجرينا مناقشة ودية للغاية بعد ظهر اليوم".