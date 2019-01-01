مالك شيفيلد الإنجليزي: سنضم لاعبين من الدوري السعودي

بعد التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، شيفيلد يدرس ضم لاعبين سعوديين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، على أن فريقه يستهدف التعاقد مع لاعبين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

شيفيلد يونايتد حسم صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل ليدز يونايتد وأستون فيلا بهدف لمثله، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

مالك شيفيلد قال خلال تصريحات صحفية: "نبحث التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي، من أجل تدعيم صفوف شيفيلد بالموسم الجديد".

📈- بيزيتش مهاجم #الاتحاد والمعار إلى سيول الكوري، هو ثاني هدافي الدوري برصيد 4⃣ أهداف.👀👀



(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/caa9Yw0tzu — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 28, 2019

الأمير عبد الله بن مساعد تابع: "تحدثت مع مدير النادي ومدرب الفريق، على انضمام اثنين منهم بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأردف: "فريق شيفيلد هو الأقل إنفاقًا بين جميع الفرق المتنافسة بدوري الدرجة الأولى، وتمكنا من تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الدوري الإنجليزي، رغم الصعوبات والإحباط".

شيفيلد ألحق بفريق نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صعد نوريتش متصدرًا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.