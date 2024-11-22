مالك إنتر ميامي يحسم مستقبل ليونيل ميسي!

حسم الجدل المثار حول مستقبل ميسي...

حسم خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، مستقبل ليونيل ميسي، لاعب الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأمريكي، في ديسمبر لعام 2025.

وكان ميسي، قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر في صيف 2023، بعد نهاية رحلته مع باريس سان جيرمان.

ونقل الصحفي فابريزيو روماني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تصريحات لماس التي يتحدث فيها عن مستقبل اللاعب وكتب: "أتوقع أن أرى ميسي، يلعب في ملعبنا الجديد خلال عام 2026".

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وساهم البرغوث الأرجنتيني، منذ وصوله إلى إنتر ميامي، في حصول الفريق الأمريكي، على بطولتين للمرة الأولى في تاريخ النادي وهما كأس الدوريات الأمريكية، ودرع المشجعين، كما ضمن الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

جدير بالذكر أن تاتا مارتينو، المدير الفني الذي رحل مؤخرًا عن إنتر ميامي، قد خرج في وقت سابق وأثار التكهنات حول مستقبل ميسي، في الدوري الأمريكي، إذ يعتقد المدرب الأرجنتيني أن وقت مواطنه في الملاعب الأمريكية قد يكون قليلًا للغاية.