"مالكوم يشعل الصراع بين أساطير النصر" .. فهد الهريفي يستاء بعد اتهامات المنشطات!

شائعات عديدة طالت مالكوم بعد كلاسيكو الهلال والأهلي..

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انتفض فهد الهريفي، أسطورة النصر، للدفاع عن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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مالكوم سجل هدفًا في الدقيقة 89؛ ليقود الهلال للفوز على الأهلي (2-1)، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء يوم الإثنين الماضي، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

انطلاقة النجم البرازيلي القوية في هدفه القاتل، جعلت البعض يتهمه بتناول "المنشطات"؛ حيث بدأ الأزمة سعد الحارثي، نجم نادي النصر السابق؛ الذي صرح قائلًا عن اللاعب: "هل هي قوة بدنية أم ماذا؟".

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الهريفي رد من ناحيته على الشائعات التي طالت نجم الهلال؛ كاتبًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "توضيح لبعض من اتهم مالكوم.. هذا هو ما يميز اللاعب، الانطلاقه القوية والسرعة في التحولات".

وأشار أسطورة النصر، إلى أن هذه الانطلاقات القوية والسرعة في التحولات، قام بها مالكوم دي أوليفيرا كثيرًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-20224، ولم تكن المرة الأولى أمام الأهلي.

وأوضح فهد الهريفي، أن تكوين نجم الهلال "الجسماني"، وقربه من الأرض، بالإضافة إلى سرعته وتحكمه في الكرة؛ سبب بروزه بشكل أكثر من رائع.

وشدد الهريفي، على أن قدرات مالكوم، ظهرت بشكل أكبر مع نادي الهلال، في غياب النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من الإصابة.

جدير بالذكر أن مالكوم، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ حيث سجل 22 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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