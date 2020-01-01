مالكوم يتهكم على تدريبات برشلونة ويؤكد: ميسي ليس الرئيس

تصريحات غريبة من لاعب برشلونة السابق مالكوم

تحدث لاعب برشلونة السابق مالكوم بشكل ساخر عن تدريبات الفريق الكتالوني، حيث قال إنها لا تقارن بحجم العناء في تدريبات فريقه الحالي زينيت الروسي.

وكان مالكوم قد انتقل إلى زينيت خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك بعد موسم واحد قضاه في برشلونة ولم يفلح فيه في إثبات نفسه.

وحول ذلك، قال مالكون إن الدورات التدريبية في زينيت شاقة ويتم تكرارها أكثر من مرة، حيث تكون الجلسات التدريبية مزدوجة بالكرة وبدون.

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وأضاف مازحًا: "في برشلونة كنت أتدرب 40 أو 50 دقيقة فقط، وفي النهاية أصبت أيضًا بسبب ذلك، لم تكن التدريبات بنفس الكثافة ولكنني تعرضت لإصابة"

وتابع: "الآن نحن نتدرب من المنزل من أجل الحفاظ على لياقتنا في ظل فترة توقف النشاط، ومن المنتظر أن يتم استئناف الموسم في السادس من يونيو"

وأردف: "ميسي ليس الرئيس، هو قائد عظيم، لا يفرض نفسه على أحد ولكنه قائد كبير بالنسبة للجميع، يمتلك الكثير من القوة وفي نفس الوقت تكون غرفة الملابس معه أشبه بالعائلة"

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وأكمل: "أفتقد برشلونة بالطبع ولدي ذكريات مميزة هناك، لدينا غرفة محادثة على واتساب أنا وآرثر وسيميدو وكوتينيو ورافينيا، بالطبع أشعر بالحنين إلى المدينة والشوارع وليس فقط النادي"

يذكر أن مالكوم قد انتقل إلى برشلونة في صيف العام 2018 بشكل مفاجئ، وذلك بعدما حول الطريق في اللحظات الأخيرة من روما إلى الفريق الكتالوني.