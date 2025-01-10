"كبسولة" ليستعيد مستواه المعهود .. مالكوم يُفاجئ الهلال بطلب "خاص"!

تعرف على الجهاز الذي طلبه مالكوم من الهلال

يُحاول النجم البرازيلي مالكوم لاعب نادي الهلال، استعادة مستواه المعهود، بعد تراجع خلال الفترة الماضية، حيث فاجئ ناديه بطلب خاص حتى يُساعده خلال الفترة المقبلة.

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وقدم مالكوم مستوى رائع الموسم الماضي، حيث كان أحد نجوم الهلال، ولكن مع بداية الموسم الحالي، تراجع مستواه، وهو ما جعله يبحث عن إمكانية العودة للتألق مرة أخرى.

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وكشف ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن مالكوم يعود إلى عاداته القديمة، وهي الاستشفاء العضلي بعد المباريات، حيث طلب من الهلال جهاز خاص به للاستشفاء العضلي بعد المباريات.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "مالكوم يعود للعادات القديمة وهي الاستشفاء، نجم الهلال يطلب جهاز خاص له للاستشفاء العضلي بعد المباريات والتدريبات Hyperbaric oxygen therapy".

وأوضح: "الجهاز عبارة عن كبسولة يدخل فيها اللاعب مدة محددة، ويُعطى فيها (أوكسجين) بضغط عالي ومركز لزيادة الاستشفاء بعد الإصابات والجهد البدني في المباريات".