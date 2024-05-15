مالكوم ليس بينهم .. "المنشطات" تفحص 8 نجوم من الهلال بعد كريستيانو رونالدو ولاعبي النصر

حملة كبرى لمكافحة "المنشطات"..

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بعد النصر.. قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بـ"زيارة" إلى مقر نادي الهلال، مساء أمس الثلاثاء.

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اللجنة كانت قد زارت مقر نادي النصر، أمس الثلاثاء أيضًا؛ وقامت بـ"فحص" عددٍ من النجوم؛ على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو مونتيرو.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الأربعاء، فحصت لجنة المنشطات، 8 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الزيارة.

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الصحيفة كشفت عن أن هؤلاء النجوم؛ هم: "الصربي أليكساندر ميتروفيتش، المغربي ياسين بونو، البرتغالي روبن نيفيز، بالإضافة إلى الخماسي السعودي سعود عبد الحميد وحسان تمبكتي ومحمد العويس وسلمان الفرج ومحمد كنو".

ولم تطل هذه الفحوصات، النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الهلالي، والذي تعرض للعديد من التشكيكات، خلال الأيام الماضية.

نجم النصر السابق سعد الحارثي، والذي أعلن ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات القادمة، أثار الجدل بتصريحات فسرها البعض بأنها تلميحات بتناول مالكوم "المنشطات"؛ وذلك بعد انطلاقته المبهرة في كلاسيكو المملكة بين الهلال والأهلي، والتي سجل منها هدفًا في الدقيقة 89.

جدير بالذكر أن الهلال سيلتقي نادي النصر، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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