مالكوم: أهدرنا الكثير أمام ريال مدريد وأشكر زملائي

برشلونة ينجح في خطف التعادل من ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مالكوم، لاعب برشلونة أن فريقه أهدر أكثر من فرصة للتسجيل أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، ولكن هذا لن يمنع الفريق الكتالوني من القتال من اجل التأهل للنهائي.

ونجح مالكوم، في تسجيل هدف التعادل لفريق اليوم في الدقيقة 57 من مجريات اللقاء، بعدما كان ريال مدريد متقدماً عن طريق كريم بنزيما.

وقال مالكوم في تصريحات عقبت اللقاء: "الجميع يريد لعب مباريات الكلاسيكو، لقد منحن المدرب اليوم فرصة لبداية المباراة وأنا سعيد لمساعدة الفريق في التعادل، والذهاب إلى استاد ريال مدريد بحظوظ أفضل".

وأكمل اللاعب البرازيلي حديثه: "لا أستطيع التحدث من السعادة، حقاً أريد التواجد في بلادي الآن وأحتضن أمي احتفالاً بهدفي اليوم".

هدف مالكوم هو الثالث له مع برشلونة خلال 14 مباراة في جميع المسابقات.. ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/dcxmsietax — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وواصل: "نعم أهدرنا بعض الفرص اليوم، ولكننا سنواصل المحاولة في مباراة الإياب، أشكر زملائي الذين ساعدوني اليوم على التحسين والتسجيل".

وأتم تصريحاته قائلاً: "كل شيء من الوارد حدوثه أمام ريال مدريد في مباراة الإياب، أتمنى الفوز والتأهل، إلى النهائي".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب، ستكون على ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري.