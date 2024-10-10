مالديني في إنتر .. الكشف عن دوافع بطل إيطاليا لمحاولة ضم نجل أسطورة ميلان

مالديني بالأزرق والأسود؟

كشفت تقارير إيطالية عن الأسباب وراء تحرك إنتر لمراقبة نجل أسطورة ميلان باولو مالديني دانييل في صفوف مونزا.

وأوضحت تقارير عدة مؤخراً أن المدير الرياضي لبطل إيطاليا بييرو أوسيليو تواجد مؤخراً في مدرجات ملعب "يو باور" في لقاء روما ضد مونزا الأخير لمراقبة صانع الألعاب الشاب.

وذكرت "توتوسبورت" أن إنتر يعتر أن دانييل يملك خصائصاً لا تتوافر في أي من لاعبي خط الهجوم الحالي للفريق، وخصوصاً قدرته على المراوغة، ويتشابه فيها مع هدف الفريق السابق ألبرت جودمونسون الذي انتقل إلى فيورنتينا الصيف الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال التقرير إن النيراتزوري يعلم جيداً أن ميلان قد باع دانييل مالديني إلى مونزا ولكن يملك شرطاً يسمح له بإعادة الشراء مقابل نصف أي مبلغ يُعرض على مونزا، أو يحق له الحصول على 50% من قيمة الصفقة إذا بيع إلى فريق آخر.

ورغم البداية الصعبة لمونزا للدوري الإيطالي هذا الموسم وقبوعه في مؤخرة الترتيب، ولكن نجل الأسطورة باولو مالديني سجل هدفاً وصنع آخر وتألق بشكل لافت في المباريات الثمان الأولى، ليقع استدعائه للمرة الأولى للمنتخب الإيطالي بعد نفيه شائعات تمثيله لمنتخب فنزويلا التي يحمل جنسيتها عن والدته.