ماكرون يتدخل .. رئيس فرنسا يقول كلمته في أزمة "الحلقات الأولمبية"!

بقرار رئاسي حسم موقف الحلقات الأولمبية...

دعم إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرسنا، موقف عمدة العاصمة باريس فس أزمة الحلقات الأولمبية الموجودة على برج إيفل.

وكانت هيدالجو، عمدة باريس قد رفضت إزالة الحلقات الأولمبية، من برج إيفل في الوقت الحالي بعد نهاية أولمبياد 2024 والتي استضافتها العاصمة الفرنسية.

وقال ماكرون في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "كان من الجيب عدم إزالة الحلقات على الفور، لقد كانت عمدة باريس محقة".

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ومن جانبها قالت هيدالجو في تصريحات سابقة: "بصفتي عمدة باريس، فإن القرار متروك لي، ولدي موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، لذا ستبقى الحلقات على برج إيفل".

جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس، قد استضافت دورة الألعاب الأولمبية في الشهر الماضي، وبعد نهاية المسابقات ظهرت مطالبات باستمرار الحلقات الأولمبية على برج إيفل، حتى اقتراب موعد الأولمبياد القادمة في 2028.