"مافيا".. تشافي هيرنانديز حزين من عداء سان ماميس لبرشلونة

تشافي حزين من الحُكم المسبق على ناديه والعداء الذي استُقبل به

عبر الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن حزنه من الاستقبال الذي تلقاه فريقه في ملعب سان ماميس خلال مباراتهم مع أتلتيك بلباو.

وتغلب برشلونة بصعوبة بهدف على مضيفه بلباو، أمس الأحد، ليعزز صدارته للدوري الإسباني.

وتحدث تشافي عقب اللقاء وقال: "هذا العداء في سان ماميس يُفاجئني ويحزنني. الحُكم المسبق ليس جيدًا. وليس لدي ما أضيفه. نركز على كرة القدم والباقي نتركه للنادي".

وكان برشلونة قد استقبل بهتافات عدائية من بعض جماهير ملعب سان ماميس التي هتفت "إلى الدرجة الثانية" مع إلقاء أوراق بألوان برشلونة مكتوب عليها كلمة مافيا.

وتأتي الهتافات العدائية على خلفية قضية المبالغ المالية التي دفعها برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، إنريكيز نيجريرا، والتي لا يُعرف سببها واستمرت لسنوات وتوقفت في 2018.

واعترف تشافي بصعوبة المباراة ضد بلباو على فريقه الذي حقق فيها فوزًا ذهبيًا عزز به صدارته لليجا.

وعن الضغط الذي يتعرض له برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الأحد المقبل في الدوري قال: "لدينا أيضًا هذا الضغط لنفوز وليس ريال مدريد فقط".

ويسير برشلونة بثبات نحو تحقيق لقب الدوري الذي يتصدره برصيد 65 نقطة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.