ماشاريبوف: أمنية جماهير النصر هي "هدفي"

النجم الأوزبكي يتحدث عن هدفه مع النصر

أكد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب نادي النصر السعودي، على أنه يتمنى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا رفقة فريقه، مشيرًا إلى أنه يعد هدفه الأكبر مع العالمي.

ماشاريبوف شارك في تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على تراكتور سازي الإيراني بهدف دون رد، في مباراة دور الـ16 بالبطولة القارية.

النجم الأوزبكي قال خلال تصريحات لصحيفة "SPORT UZ" الأوزبكية: "مباراة تراكتور لم تكن صعبة، ونجحنا في تسجيل هدف مبكر، ولكن لم ننجح في تسجيل أهداف أخرى، لأن هدفنا كان عدم استقبال أهداف".

جلال الدين تابع: "حاولنا عدم استقبال أهداف، لأننا كنا نعلم جيدًا بأن الخصم إذا سجل هدف، سيكون قادر على الدفاع بشكل جيد، ومن الصعب العودة للتقدم".

لاعب النصر واصل: "في مباريات دوري أبطال آسيا، كل مباراة ستكون نهائي، ولا يوجد فريق ضعيف، وخلال المباراة طلب مني المدرب اللعب خلف المهاجم، وفي الشوط الثاني ذهبت إلى مركز الجناح مرة أخرى".

وأردف: "خلال المباريات المهمة، لابد أن تظهر قوتك، ولكن ليس من الضروري اختيار مركز محدد، وفي المباريات القادمة سينضم اللاعبون المصابون إلينا، ونمتلك فرصة كبيرة للتتويج بدوري أبطال آسيا".

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واختتم ماشاريبوف تصريحاته قائلًا: "أتمنى التتويج ببطولة دوري الأبطال، والعودة إلى بلادي أوزبكستان وأنا متوج لها، وأعلم أن البطولة هي أكبر أمنية لجماهير النصر أيضًا".

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