ماسكيرانو يرفع راية التحدي: إنتر ميامي يستهدف حصد اللقب التاريخي!

ماذا ينتظر ميسي ورفاقه؟

حدد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي هدف فريقه في موسم 2025، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

ماذا حدث؟

عاد إنتر ميامي إلى منافسات الدوري الأمريكي، بعدما كتب التاريخ في كأس العالم للأندية، حيث حقق الفوز على منافسه الأوروبي بورتو، ووصل إلى ثمن النهائي، قبل أن يودع البطولة على يد بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان.

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عاد ميسي إلى التهديف في مواجهة مونتريال بالدوري، حيث سجل ثنائية في الفوز 4-1، علمًا بأن فريقه يحتل المركز السادس في المجموعة الشرقية، بفارق 10 نقاط عن المتصدر سينسيناتي، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة.

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ماذا قال ماسكيرانو؟

"دافعنا الآن هو المنافسة في الدوري وتحقيق ما يسعى إليه هذا النادي عامًا بعد عام (لأول مرة في تاريخه). نريد أن نصل إلى أبعد ما يمكننا، والتأهل إلى التصفيات، وأن نكون في وضع يتيح لنا ميزة اللعب على أرضنا، ومن هناك سنرى ما سيحدث في نهاية أكتوبر".

وأضاف: "من الواضح أن لدينا الكثير من المباريات القادمة، بالإضافة إلى جميع المباريات التي خضناها بالفعل، لذلك سنحتاج إلى مشاركة الجميع. سنرى كيف يمكننا إدارة بعض التغييرات في التشكيلة دون أن نشعر بذلك كثيرًا لأنني لا أحب تغيير 6 أو 7 لاعبين من مباراة إلى أخرى".

ماذا بعد؟

يأمل إنتر ميامي أن يمنحهم ميسي دفعة أخرى قريبًا بالموافقة على تفعيل خيار تمديد عقده حتى عام 2026، حيث يحق للنجم الأرجنتيني حاليًا الدخول في مفاوضات مع أي فريق، مع اقتراب انتهاء عقده في جنوب فلوريدا (نهاية 2025).