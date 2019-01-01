ماسكيرانو يقترب من إنتر ميامي

هل يكون ماسكيرانو أول صفقة كبيرة لإنتر ميامي؟

يقترب خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة السابق، من الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي والذي يملكه ديفيد بيكهام.

بيكهام يرغب في التعاقد مع ليونيل ميسي وكذلك لويس سواريز في فريقه حينما يقرر الثنائي الرحيل عن برشلونة.

وذكرت صحيفة TyC الأرجنتينية أنّ ماسكيرانو سوف يرحل عن هيبي فورتشن الصيني بنهاية عقده في ديسمبر المقبل.

وأوضحت أنّ اللاعب الأرجنتيني يخطط للانضمام إلى الدوري الأمريكي وقد يستغل بيكهام الأمر لأجل الحصول على خدماته ليكون نواة فريقه للموسم.

جدير بالذكر أنّ إنتر سوف يشارك للمرة الأولى في الدوري الأمريكي الدرجة الأولى في مارس 2020 مع انطلاق الموسم الجديد.

وقد يغادر زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأمريكي ويعود إلى أوروبا رغم تمسك لوس أنجلوس جالاكسي باللاعب.