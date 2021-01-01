وكيله: تلك حقيقة عرض الهلال الضخم لضم ماريجا

الهلال يطلب ود مهاجم بورتو

ترددت في الإعلام السعودي والبرتغالي مؤخرًا أنباءً حول تقديم الهلال لعرض ضخم للمالي موسى ماريجا مهاجم بورتو بهدف التعاقد معه في صفقة انتقال حر الموسم القادم، وذلك عقب نهاية عقده مع ناديه البرتغالي.

الزعيم السعودي يبحث عن خليفة لمهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميس، وقد ارتبط بعدد من اللاعبين أبرزهم ماريجا الذي لم يُجدد بعد عقده مع بورتو رغم أنه سينتهي بعد شهرين تقريبًا.

صحيفة ريكورد البرتغالية أشارت إلى أن الهلال قدم عرضًا يتضمن توقيع ماريجا على عقد يمتد لـ3 سنوات مقابل حصوله على 15 مليون يورو، بواقع 5 ملايين يورو سنويًا.

عزيز بن عيسى وكيل اللاعب صاحب الـ30 عامًا نفى تلك الأخبار تمامًا، إذ قال لصحيفة أوجوجو البرتغالية "تلك أخبار كاذبة تمامًا".

الوكيل أوضح كذلك أن فرص بقاء ماريجا مع بورتو مازالت قائمة، بقوله "لم أتحدث مع مسؤولي بورتو بعد، ولم نحدد حتى أي موعد للجلوس والحديث حول تجديد عقد ماريجا، هل سيُجدد عقده؟ كل شيء وارد في كرة القدم، لا نعلم ما الذي سيحدث بعد".

يُشار إلى أن ماريجا ارتدى قميص بورتو في يناير 2016، وقد سبق له اللعب في الدوري الفرنسي وكذلك لنادي الترجي التونسي.