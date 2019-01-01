ماريانو دياز يقترب من الدوري التركي

تدعيمات ريال مدريد قلصت فرص مشاركة المهاجم في الموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي فنربخشه التركي يسعى إلى الحصول على خدمات ماريانو دياز لاعب ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً صحيفة فانتيك، أن فنربخشه يريد التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 25 عاماً بعدما أصبح مصيره في النادي الملكي مجهولاً.

وفقد دياز فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الميرنجي في الموسم المقبل، خاصة بعد التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي ويوفيتش من فرانكفورت.

وعاد دياز إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادماً من ليون الفرنسي، بعدما استغل الفريق الإسباني بنداً في عقد اللاعب يسمح له بالعودة من جديد مقابل 24.5 مليون يورو.

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(🎨: @omomani) pic.twitter.com/BoSsiR62hS — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

الجدير بالذكر أن مهاجم منتخب الدومنيكان سجل ثلاثة أهداف في 13 مباراة خاضها مع ريال مدريد في الموسم الماضي، كما سجل هدف وحيد في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا.