ماريانو دياز يقترب من الدوري التركي
بلال محمد فيسبوك تويتر
أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي فنربخشه التركي يسعى إلى الحصول على خدمات ماريانو دياز لاعب ريال مدريد الإسباني.
ووفقاً صحيفة فانتيك، أن فنربخشه يريد التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 25 عاماً بعدما أصبح مصيره في النادي الملكي مجهولاً.
وفقد دياز فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الميرنجي في الموسم المقبل، خاصة بعد التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي ويوفيتش من فرانكفورت.
وعاد دياز إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادماً من ليون الفرنسي، بعدما استغل الفريق الإسباني بنداً في عقد اللاعب يسمح له بالعودة من جديد مقابل 24.5 مليون يورو.
ماتيب:"كلوب صياد بشري غزا مدينة ليفربول، وربما إنجلترا بأكملها، بحماسه واصراره" 👑— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019
يورجن كلوب نجح في إعادة ليفربول إلى اعتلاء عرش أوروبا مجددًا 🔝
(🎨: @omomani) pic.twitter.com/BoSsiR62hS
الجدير بالذكر أن مهاجم منتخب الدومنيكان سجل ثلاثة أهداف في 13 مباراة خاضها مع ريال مدريد في الموسم الماضي، كما سجل هدف وحيد في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا.