ماروتا: إريكسن كان فرصة عظيمة لكنه لم يندمج

إريكسن لا يعمل داخل مشروع إنتر

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن عدم انسجام الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن داخل مشروع إنتر لا ينفي أن ضمه كان فرصة عظيمة.

ويقر جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر في مقابلة مع سكاي سبورتس بأن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح خلال الوقت الحالي.

وحول ذلك قال: "هذه لحظة صعبة للغاية، النتائج الإيجابية تساعد في حل بعض المشاكل، وكذلك السلبية تزيد من حدتها كما حدث مؤخرًا"

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وأضاف: "إنه موسم صعب ومختلف عن المواسم الماضية، مع العديد من المباريات المتقاربة من حيث فترات الراحة بين كل منها"

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وتابع: "في الدوري هناك سلسلة من الفرق متقاربة للغاية، بالتأكيد يجب أن يكون الأداء أكثر إقناعًا، ولكن هذه وظيفة يقوم بها أنطونيو كونتي كونه المدير الفني"

وأردف: "إريكسن كان فرصة عظيمة بأن ينضم في يناير مقابل 20 مليون يورو فقط، ولكن يحدث في كرة القدم أن بعض اللاعبين لا يعملون داخل المنظومة"

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يذكر أن إنتر يعيش فترة صعبة في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار نتائجه على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي مع المدرب أنطونيو كونتي الذي بات وجوده محل انتقادات كثيرة.