مارك كاسادو: أريد أن أصبح قائد برشلونة.. وهذا رد فعلي حين علمت بتعيين فليك!

لاعب أثبت جدارته بالمكان الأساسي في برشلونة

تحدث الإسباني مارك كاسادو نجم برشلونة وأحد اكتشافات الموسم الحالي، عما يريده في مسيرته داخل النادي الكتالوني وما هي طموحاته للمستقبل.

وقال كاسادو أثناء تقديم نفسه كوجه دعائي لعلامى "آندر أرمور" التجارية والتي ستتولى تصنيع أحذيته: "آمل أن أكون قائدًا لبرشلونة، كنت قائدًا للفريق الرديف، القائد دائمًا يساعد المجموعة وهذا يحدث في الفريق الأول، أعتقد أنني أمتلك روح الفائد التي يمكن أن تساعدنا".

وأردف كاسادو حين رأى رد فعل هانزي فليك الغاضب تجاه لاعبي ألمانيا قبل أن يتولى تدريب برشلونة: "حينما تعاقدوا معه رأيت الفيديو وغضبت قليلًا (مازحًا)، لكنه مدرب جيد للغاية، يدير غرفة الملابس بشكل جيد، كانت هناك لحظات توتر حين كان غاضبًا بعض الشيء منا، لكن معظم اللحظات كانت جيدة".

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وتطرق كاسادو إلى وضعية برشلونة الحالية في جدول الترتيب حيث يحتل الصدارة بالمناصفة مع أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة ويواجه برشلونة الجولة المقبلة: "علينا تغيير الديناميكية التي نسير بها في الليجا، لقد رأينا ما نحتاج إلى تحسينه، ونعرف ما يتعين علينا القيام به للفوز بالمباراة، ونعلم أن أتلتيكو مدريد يلعب بضغط كبير، لكن لدينا ما يكفي لتحقيق الفوز".

وحصل كاسادو البالغ من العمر 21 عامًا على أهم فرصه في عالم كرة القدم حين اعتكد عليه هانز فليك بشكل أساسي منذ مطلع الموسم، ومن وقتها يقدم لاعب الوسط قصير القامة مباريات مبهرة جعلت المنتخب الإسباني ومدربه لويس دي لا فوينتي يمنحه الاستدعاء الأول لمنتخب "لا روخا" أيضًا.