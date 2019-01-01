ماركينيوس: خسارة الكأس تعني ضياع موسم باريس سان جيرمان

اللاعب البرازيلي يؤكد على أهمية نهائي كأس فرنسا أمام رين

أكد ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، أن موسم فريقه سيكون ناجحاً لو تمكن من الفوز ببطولة كأس فرنسا.

باريس ودع دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبيرة هذا الموسم، لكنه نجح في حسم بطولة الدوري.

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وقبل مواجهة رين في نهائي الكأس غداً السبت، يعتقد ماركينيوس أن خسارة اللقب ستؤثر كثيراً على نظرته لموسم باريس.

وقال البرازيلي في تصيحات صحفية:" نعم سيكون موسماً فاشلاً لو خسرنا من رين بنهائي الكأس".

وأضاف:"أضعنا دوري الأبطال من أيدينا وأيضاً كأس الدوري الفرنسي، الآن لا يمكننا خسارة هذه البطولة".

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وتابع:"كل مباراة نهائي صعبة جداً ولها قصة مختلفة، من المهم تحقيق اللقب لإنهاء الموسم بشكل إيجابي"

يذكر أن الفوز بالدوري والكأس سيجعل باريس يحقق الثنائية، وهو ما يقل ببطولة عن ما حققه باريس مع مدربه السابق أوناي إيمري الموسم الماضي، بالفوز بالدوري وكأس فرنسا وكأس الدوري الفرنسي.