ماركيز يُعلن استعداده لخلافة تشافي .. وبرشلونة يصدمه!

هل يختار برشلونة ماركيز لخلافة تشافي؟

بعد أن أعلن المدرب تشافي هيرنانديز عن أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بدأ الحديث حول المدرب الذي سيعوضه في قيادة البلوجرانا.

تشافي أعلن عن قراره بعد الهزيمة القوية التي تعرض لها برشلونة على يد فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وظهر اسم المكسيكي رافائيل ماركيز مدرب فريق برشلونة أتلتيك "ب" يتردد بقوة، من أجل قيادة الفريق الأول خلفًا لتشافي، بداية من الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن مصادرها تؤكد على أنه من غير المرجح أن يكون ماركيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أيضًا ضمن المشروع الجديد، لأنه يسير بشكل جيد مع فريق برشلونة ب حاليًا، وسيكون هدفهم هو الاستمرار مع هذا الفريق.

وبعدما سئل ماركيز عن موقفه من خلافة تشافي قال: "من لا يُريد أن يكون مدربًا للفريق الأول ببرشلونة؟ سأعمل بجد خلال الفترة المقبلة، إنه موسمي الثاني لي كمدرب".

وأضاف المدرب المكسيكي: "سيكون أمام مجلس إدارة برشلونة وقتًا للتفكير بعناية من هنا وحتى نهاية الدوري، ولا يمكنك أن تقول لا للفرصة".