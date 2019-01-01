ماركا تتوج رونالدو بجائزة "الأسطورة"

الدون يعود إلى مدريد للتكريم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية عن تقديمها جائزة "الأسطورة" لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

يأتي ذلك في التاسع والعشرين من يوليو الجاري، على مسرح الملكة فيكتوريا في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويتسلم رونالدو تلك الجائزة عن مجمل مسيرته الكروية، التي كانت آخر إنجازاتها الفوز بلقب الدوري الإيطالي ودوري أمم أوروبا مع البرتغال.

وفاز رونالدو بالكرة الذهبية 5 مرات، وبالحذاء الذهبي 4 مرات، كما توج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات.

على صعيد الدوريات حقق صاروخ ماديرا لقب البريميرليج 3 مرات مع مانشستر يونايتد، ولقب الليجا مرتين مع ريال مدريد، وأخيراً السكوديتو الإيطالي الموسم الماضي.

يذكر أن تلك الجائزة تم إنشاؤها عام 1997، وحصل عليها العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم والرياضة عموماً، حيث فاز بيها أسطورة البرازيل بيليه، كما فاز بها ليونيل ميسي نجم برشلونة أيضاً، بالإضافة للأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

أما على صعيد الرياضات الأخرى، فقد شهدت الجائزة أسماء مثل مايكل جوردان أسطورة السلة، ومحمد علي نجم الملاكمة، ورافاييل نادال نجم التنس، ويوسين بولت العداء القياسي، والسباح الأسطوري مايكل فيليبس وأيضاً سائق الفورمولا وان الأبرز مايكل شوماخر.