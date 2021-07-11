مارسيليا ينقذ برشلونة ماليًا.. أحد الرعاة يساهم في ضم كوتينيو!

نادي مارسيليا الفرنسي يحاول ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من صفوف برشلونة في الصيف الجاري.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن رغبة نادي مارسيليا في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي يدرك جيدًا مدى صعوبة الحصول على توقيع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيلقى مساعدة مالية كبيرة من قبل أحد الرعاة ليحسم الصفقة لصالحه في الفترة المقبلة.

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وسيحصل اللاعب على مكافأة انتقال قدرها 10 مليون يورو بشكل فوري بمجرد التوقيع مع الفريق.

وسيكون راتب لاعب برشلونة في صفوف مارسيليا أقل بكثير مما هو عليه الآن، حيث سيحصل على ستة مليون يورو فقط.

ويحتاج برشلونة للتخلص من كوتينيو ومجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الرواتب الكبيرة نظرًا لأزمة تجاوز الحد الأقصى للرواتب.

جدير بالذكر أن برشلونة مهدد بعدم تسجيل عقود صفقاته الجديدة وعقد ليونيل ميسي الجديد حال تم التجديد له ما لم يتم حل تلك الأزمة المالية.