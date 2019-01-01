مارسيليا يصرف النظر عن التعاقد مع يوسف البلايلي

البلايلي من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي أوليمبيك مارسيليا صرف النظر عن التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي.

وكان البلايلي قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مع المنتخب الجزائري، ودخل في دائرة اهتمامات أكثر من نادي مؤخرًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "فرانس فوتبول"، أن إدارة مارسيليا صرفت النظر عن التعاقد مع البلايلي لعدم التوصل لاتفاق على المقابل المادي.

وأشارت الصحيفة أن المقابل المادي كان قد يصل إلى مليوني أو ثلاثة ملايين يورو، وهو ما جعل مارسيليا ينسحب من الصفقة نهائيًا.

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وأكدت التقارير أيضًا أن من المحتمل أن يعود البلايلي إلى نادي أنجيه الفرنسي، الذي لعب له قبل الانضمام للترجي التونسي.

ويعد البلايلي في الوقت الحالي من أبرز اللاعبين العرب وأفضلهم بعد أن قدم مستوى أكثر من رائع رفقة محاربي الصحراء في كأس الأمم الإفريقية.