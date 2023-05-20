مارسيلو يرد على استفزاز نجم إنتر السابق: كم مرة حصلت على دوري الأبطال؟

الصراع الأوروبي يظهر في البرازيل

لقطة مثيرة وقعت خلال إحدى المباريات بين فلامنجو وفلومينينسي في كأس البرازيل، كان بطلها مارسيلو نجم ريال مدريد السابق وأحد أساطير النادي.

جابرييل باربوسا مهاجم إنتر السابق وفلامنجو الحالي، حاول استفزاز مارسيلو لعدم حصوله على أي ألقاب كوبا ليبرتادوريس خلال مسيرته الكروية.

وجاء رد مارسيلو عليه وفقًا لما التقطته الكاميرات:"هل حققت دوري أبطال أوروبا من قبل؟".

باربوسا قال لمارسيلو:"نحن هنا في البرازيل لا يهمني ما فعلته في الخارج".

وكانت المباراة قد أقيمت في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس البرازيل وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف بين الفريقين.

يذكر أن مارسيلو يعتبر أحد أهم المدافعين في تاريخ ريال مدريد، وسبق له الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإسباني 5 مرات.