مارسيلو: علمت منذ البداية أنني سأصبح لاعبًا مهمًا لريال مدريد

مارسيلو يتحدث عن مشواره مع ريال مدريد

قال النجم البرازيلي مارسيلو إنه منذ بداية مسيرته مع ريال مدريد كان يعلم أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا ومهمًا في كرة القدم، حتى لو قالت بعض المؤشرات عكس ذلك.

وكان مارسيلو قد انضم إلى ريال مدريد منذ 13 عامًا، وتحديدًا في عام 2007 كموهبة شابة قادمة من الدوري البرازيلي يحقق حلم طفولته وحلم جده.

وفي 2007 لم يحصل مارسيلو على الفرصة مع فابيو كابيلو في الموسم الأول، مما أثار بعض الشكوك حول عدم قدرته على التكيف مع كرة القدم الأوروبية.

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ولكنه عاد فيما بعد ليثبت نفسه كركيزة أساسية مع الفريق الملكي طوال 12 عامًا، وذلك منذ موسم 2008 وحتى اليوم كأحد أبرز لاعبي هذا الجيل على الإطلاق.

وبخصوص مسيرته، قال مارسيلو إنه رفض الرحيل عن ريال مدريد ولو على سبيل الإعارة في بداية مسيرته مع النادي الملكي والتي لم يحصل فيها على الفرصة منذ البداية.

وأضاف: "لقد كانت خطوة هامة في مسيرتي كنت أحلم بها أن أنضم إلى الفريق الملكي في سن صغيرة،أعتقد أنه في الحياة لدينا بعض الفرص التي لا يمكننا أن نخسرها"

وتابع: "جئت إلى هنا عندما كان عمري 18 عامًا، أراد ريال مدريد أن يتركني على سبيل الإعارة لناد آخر لكنني قلت لا، كنت أعلم أنه في يوم من الأيام سأصبح لاعبًا مهمًا للنادي"

هذه الثقة في النفس كانت الحافز الدائم لمارسيلو لكي يتقدم للأمام، والآن بعد أن مر 13 عامًا على انضمامه إلى الفريق الملكي، أصبح أحد أبرز لاعبيه على الإطلاق.

وحقق مارسيلو مع ريال مدريد العديد من الألقاب، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وشارك في أكثر من 500 مباراة سجل فيها 38 هدفًا وصنع 93 آخرين.

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يذكر أن مارسيلو قد ابتعد عن التشكيل الأساسي في الموسم الماضي حين كان سانتياجو سولاري مدربًا لريال مدريد، ولكنه عاد من جديد مع عودة زين الدين زيدان الذي منحه الكثير من الثقة.