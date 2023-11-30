مارسيلو جاياردو يتحدث عن إصابة كريم بنزيما .. ويكشف خطته القادمة في الاتحاد

تصريحات مارسيلو جاياردو بعد فوز الاتحاد على الخليج

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أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبير، بفوز فريقه على نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس.

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الاتحاد فاز على الخليج (4-2)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حققنا الفوز أمام منافس صعب، وفي ظروف غير جيدة لنا، من إصابات وضغط مباريات".

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المدير الفني الأرجنتيني أضاف: "لم نملك الوقت الكافي للتدريب.. في الفترة الماضية؛ كنا نسافر ثم نسترجع، ثم نسافر ثم نسترجع ونلعب".

وعن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.. تمنى جاياردو، أن تكون بسيطة، معلنًا خضوع اللاعب لـ"فحوصات طبية"، غدًا الجمعة؛ لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وفي النهاية.. أكد مارسيلو جاياردو، على أنه سيحاول خلال الأيام القادمة، أن يوصل أفكاره بشكل أفضل للاعبين، مع التقرب من الجماهير الاتحادية، التي وصفها بـ"الرائعة".

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