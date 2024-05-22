مارسيلو جاياردو وصاحب اللقطة غير الأخلاقية .. عقوبات صارمة من لجنة الانضباط

تعرف على عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن قراراتها بشأن ما حدث في الجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية على الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد الخليج، بمبلغ 30 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة انضباطية ضد أحمد باحسين لاعب نادي التعاون، بعد الحركة غير الأخلاقية التي صدرت منه خلال مباراة فريقه ضد الشباب.

وأشارت اللجنة إلى ثبوت مخالفة أحمد باحسين، وتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بجانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

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وكان باحسين قد خرج بحركة غير أخلاقية، عقب مباراة التعاون ضد الشباب، باللقاء الذي حسمه سكري القصيم بهدف دون رد.

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