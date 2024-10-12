"كلامه لم يؤثر في شيء" .. بييلسا يستفز سواريز من جديد بـ"تصريح بارد"!

السيليستي يسقط أمام متذيل الترتيب

أكد مارسيلو بييلسا، مدرب أوروجواي، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام بيرو في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن لاعبيه كانوا في نفس حالة الالتزام التي اعتادها رغم الخسارة.

وسقط منتخب أوروجواي في فخ الخسارة (0-1) على يد بيرو، متذيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وقال بييلسا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الاستجابة التي تلقاها من اللاعبين في المباراة لم تتغير، مشيرًا إلى أن الجميع كان ملتزمًا للغاية، وأن النتيجة العادلة لهذه المباراة هو التعادل السلبي.

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وأضاف: "كان التزام الفريق واضحًا للغاية، بغض النظر عن طريقة لعبنا. لا أعتقد أن ما حدث هذا الأسبوع له أي تأثير أو تفسير، ولا أربطه بطريقة لعبنا، ولا أعتقد أنه كان له تأثير، كان أسبوعًا مليئًا بالإثارة".

وتم تفسير تصريحات بييلسا، على أنها رد على ما قاله لويس سواريز، أسطورة منتخب أوروجواي المعتزل مؤخرًا، والذي انتقد إدارة المدرب الأرجنتيني وحذر من أن هناك المزيد من اللاعبين سيتركون الفريق.

وأكد سواريز في تصريحاته أن هناك لاعبين طلبوا من الأرجنتيني "أن يقول لهم صباح الخير على الأقل"، مضيفًا أنه تحدث معه قبل بطولة كوبا أمريكا لمدة 5 أو 6 دقائق حول بعض القضايا وأن المدرب اكتفى بالرد: "شكرًا جزيلًا لويس".