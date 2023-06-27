مارسيلو بروزوفيتش يرفض عرض النصر ويطلب هذا الرقم للتوقيع له

لا اتفاق بعد بين نجم إنتر والفريق السعودي

لم ينته بعد مسلسل النصر ومارسيلو بروزوفيتش رغم تصاعد الأحداث في الأيام الأخيرة وسفر أحمد الغامدي المدير الرياضي للنادي السعودي إلى ميلانو لحسم التفاصيل النهائية وتوقيع العقود.

النصر دخل في منافسة شرسة مع برشلونة للفوز بتوقيع نجم الوسط الكرواتي بعدما أصبح إنتر مضطرًا لبيعه لموازنة الميزانية واللعب المالي النظيف والتوجه للاعبين آخرين في مراكز أخرى استعدادًا للموسم الجديد.

وبعد صراع بين الناديين، نجح الفريق السعودي في التوصل لاتفاق مع نظيره الإيطالي على ضم بروزوفيتش مقابل 23-24 مليون يورو، فيما عرض على اللاعب عقدًا لمدة 3 سنوات يتضمن منحه راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو، بينما توقف عرض البارسا عند الـ7 ملايين يورو سنويًا.

وفيما رجحت جُل المصادر حسم الصفقة تمامًا لصالح النصر وإمكانية توقيع العقود مساء أمس، لم يحدث ذلك وعادت الأمور للمربع صفر مع اللاعب بعدما رفض العرض النصراوي وطالب بتحسينه.

الصحفي سانتي أونا أكد أن بروزوفيتش طلب الحصول على 30 مليون يورو سنويًا بدلًا من 20، مشيرًا إلى أن الطرفين في مرحلة التفاوض حاليًا ومشددًا على عدم منح اللاعب الضوء الأخضر لإنهاء الصفقة بعد.