مارسيال: مورينيو لم يحترمني وتعرضت للخيانة من سولشاير!

مارسيال يكشف حقيقة معاملة مورينيو وسولشاير له

انتقد أنتوني مارسيال، جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير بسبب طريقة معاملتهما له خلال فترة تواجدهم على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد.

وكان النجم الفرنسي يظهر بصورة متقطعة مع مورينيو وسولشاير، لكنه انفجر مع الأخير وقت توليه المسؤولية الفنية مع الشياطين الحمر قبل أن يعاني من الإصابة.

ويبدو أن تعامل جوزيه بالتحديد مع مارسيال قد أغضبه بشدة، حيث تحدث اللاعب لـ "فرانس فوتبول" عن الطريقة التي لم يحترمه فيها البرتغالي، فيما أشار إلى "خيانة" سولشاير له.

ماذا قال مارسيال عن مورينيو؟

قال النجم الفرنسي: "بدأ الأمر بقصة رقم القميص، خلال الإجازات، أرسل لي مورينيو رسالة يسألني عما إذا كنت أرغب في تغيير رقم القميص إلى 11، موضحًا لي أنه رقم رائع لأن أسطورة النادي ريان جيجز كان يرتديه".

وواصل: "قلت له إنني أكن احترامًا كبيرًا لجيجز، لكني أفضل الاحتفاظ برقم 9، وعندما عدت إلى النادي، رأيت أن قميصي أصبح بالرقم 11، لم تنته القصة بشكل جيد".

وتابع: "مورينيو يفتقر إلى الاحترام المباشر لي، لقد تحدث عني في الصحافة، عبارات صغيرة، كما فعل مع كريم بنزيما في ريال مدريد. إنه يحب هذه المباريات الصغيرة، لكنه يعرف أيضًا من يفعل ذلك".

ماذا قال عن سولشاير؟

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تحسن أداء مارسيال لفترة وجيزة تحت قيادة سولشاير، الذي حل محل مورينيو، لكن الفرنسي قد هاجمه أيضًا واتهمه بـ "الخيانة".

حيث أردف: "كنت ألعب بانتظام وأنا مصاب، الناس لا يعرفون ذلك، أخبرني المدرب أنه يحتاجني، لذلك شاركت، وكان لدي مشكلة في الركض، وبالتالي تم انتقادي من المشجعين، وسولشاير لم يكلف نفسه عناء إخبار وسائل الإعلام".

واستدرك: "من الواضح، انتهى بي الأمر بالتعرض للإصابة وعندما عدت، انتهيت، لم ألعب بعد ذلك، لقد تعاملت مع الأمر بشكل سيء للغاية".

واختتم: "كان لدي شعور بالظلم، طُلب منك التضحية بنفسك من أجل الفريق وفي الكواليس تم استبعادك. بالنسبة لي، هذه تقريبًا خيانة".