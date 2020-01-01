مارتينيز: هازارد يتعافى وسيعود قريبًا

بعد شهور من الإصابة.. هل يعود هازارد إلى ريال مدريد قريبًا؟

قال روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا إن نجم ريال مدريد إيدين هازارد سيعود قريبًا إلى الملاعب، حيث يتعافى بشكل جيد.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة مع ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان في نوفمبر الماضي، وما أن عاد منها إلا وتعرض لانتكاسة جديدة.

وبعد أشهر متواصلة من الغياب وإجراء عملية جراحية، بات النجم البلجيكي إيدين هازارد قريبًا من العودة إلى الملاعب حسب تصريحات المدير الفني لمنتخب بلاده.

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وقال مارتينيز: "هازارد يتحسن بشكل جيد ويتخذ خطوات للأمام في رحلته للتعافي من تلك الإصابة التي عطلته عن انطلاقة موسمه الأول مع ريال مدريد"

وأضاف: "بالطبع كان حظه سيئًا بالنسبة للإصابات المتلاحقة، كان من الممكن أن يقدم أداء أفضل بكثير من ذلك الذي قدمه، ولكن المشكلة كانت في الألم"

وتابع: "أتابع البرنامج التأهيلي لهازارد يومًا بعد يوم، هو يتخطى المراحل الصعبة، والآن بات جاهزًا للعودة إلى الملاعب بعد فترة قصيرة"

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يذكر أن إيدين هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل حوالي 130 مليون يورو قادمًا من تشيلسي.