مارادونا يهدد بالرحيل عن دورادوس المكسيكي

هل يرحل مارادونا عن الدوري المكسيكي

هدد دييجو مارادونا، المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي، بالرحيل عن الفريق بعد فتح التحقيق في تصريحاته الأخيرة حول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

ماراداونا أعلن دعم لدولة فنزويلا ورئيسها نيكولاس ماودرو بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانونا منها مما دفع النادي المكسيكي لفتح التحقيقات لتصريحاته السياسية.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك شيء غريب، سوف أتحدث مع المدرب لإنهاء هذا الأمر وإلا قد أرحل عن الفريق. أنا لم أوقع على أي عقد حتى الآن".

وتابع: "تصريحاتي تسببت في أزمة والجميع يركز مع ما أفعله أو فريقي يفعله وكل ذلك لأنني مارادونا، هذا تحيز أرفضه وقد يجبرني على المغادرة".

احذر يا سيميوني من أن يُعاقبك ليو مثلما عاقبك رونالدو في دوري الأبطال 🤦‍♂️ pic.twitter.com/yPtJYUg94l — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

بطل كأس العالم 1986 رفض تأكيد قراره النهائي موضحًا استمراره في تدريب فريقه حتى إيجاد حل للأزمة، إلا أنّه أوضح أنّه لا يرغب في مزيد من الحروب ويبحث عن الحياة المسالمة مع زوجته.

واختتم: "دي سينالوا مدينة جميلة وأنا سعيد بالفترة التي قضيتها هنا وحتى لو رحلت عن صفوف الفريق فلن أترك المدينة في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أنّ مارادونا سبق وانتقد لاعبو منتخب الأرجنتين عقب الخسارة من فنزويلا وديًا.