مارادونا ينفي إصابته بآلزهايمر

مارادونا ترك فريقه المكسيكي بسبب مشاكل صحية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رد النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إصابته بمرض ألزهايمر، وأكد عدم صحتها.

مارادونا ترك الأسبوع الماضي منصبه مع إل دورادو المكسيكي بسبب مشاكل صحية كما أعلن النادي، دون توضيح طبيعتها.

وقال مارادونا عبر "انستجرام": "تحية طيبة للجميع، أريد التوضيح أن من يتحدث عن ألزهايمر يكذب، ولا يعرف معنى الكلمة".

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وأضاف: "هذا شيء سيء للغاية، من يصاب بهذا المرض يموت، وأنا لم أمت، هؤلاء الحمقى يقولون تلك الأشياء لخلق فوضى وهذا أمر ليس جيداً".

وختم: "هؤلاء من قاموا بهذا الأمر لا يعرفون كيف تكون الصحافة".

محامي مارادونا أكد عبر تويتر أن الأخير يعاني من متاعب صحية، ولكن على مستوى الركبة: "اليوم مارادونا سيهتم بصحته ويركز على ركبته والتعافي ليعود في أقرب وقت ممكن".

وارتبط مارادونا بالعودة للتدريب في بلاده الأرجنتين بعد تلقيه عروضاً من عدة أندية بالدوري المحلي.