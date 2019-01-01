مارادونا يتجه لترك فريقه المكسيكي بسبب الموت

فريق مارادونا فشل بالترقي للدرجة الأولى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا قد يترك فريقه إلدورادو المكسيكي بعد فشله في قيادته للترقي لدوري الدرجة الأولى.

وخسر إلدورادو بهدف نظيف على يد أتلتيكو سان لويس في المباراة النهائية لدوري الصعود، ليبقى ضمن الدرجة الثانية المكسيكية.

وعلق مارادونا قائلاً للصحافة بعد المباراة: "أنا حزين للاعبين وليس لنفسي، في حياتي خسرت وفزت كثيراً، كنت قريباً من الموت هنا، صدقني أنا حزين".

مانشستر سيتي يقترب من ضم برونو فيرنانديز مقابل 50 مليون يورو

أن تلعب من صميم قلبك ❤️💪

▪️هذه هي كرة القدم من وجهة نظر يورجن كلوب pic.twitter.com/vGrIys73UG — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 6, 2019

صراع في مانشستر على خدمات كانسيلو

وكشفت "ماركا" أن مارادونا قد يترك إلدورادو ويرحل إلى فريق زولوس بالدرجة الأولى المكسيكية، كما أنه تلقى عدة عروض من خارج البلد اللاتيني كذلك.

وكان مارادونا قد تعرض لوعكة صحية منتصف الموسم بعد تعرضه لنزيف داخلي أجرى على إثره جراحة عاجلة.