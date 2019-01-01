مارادونا يدعو ميرتينز إلى الأرجنتين

ميرتينز تخطى رقم مارادونا مع الأتزوري

تحدث الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن تحطيم البلجيكي دريس ميرتينز لرقمه الخاص بعدد الأهداف مع نابولي، وطالب بتجديد تعاقد اللاعب مع النادي.

ميرتينز سجل هدفين في الانتصار على سالزبورج أوروبياً الأربعاء الماضي، ليصل إلى 116 هدفاً، متخطياً مارادونا كثاني هدافي النادي التاريخيين، وبفارق ستة أهداف عن ماريك هامشيك.

وقال مارادونا مع "كوريري": "لم أنزعج لأن ميرتينز حطم رقمي، ولكن كنت سعيداً لأنني أفكر في نابولي أولاً، أتابع الفريق دوماً، وخصوصاً في الأبطال".

وأضاف: "ميرتينز وُلد ليكون مهاجماً، حتى لو لم يكن يعرف ذلك، ولكن طريقة اللعب والتسديد تلك تخص لاعب مهاجم، في قلبه هو كذلك، أتمنى أن أفعل شيء حتى يستمر مع الفريق".

وواصل الأرجنتيني: "البحث عن راتب أفضل شيء منطقي، ولكنه لن يجد مثل هذا الحب والتقدير في أي مكان بالعالم، سيدي الرئيس، ربما هو في الثلاثين ولكنه يجري ويلعب كشاب".

وختم: "ولكن إذا قرر ميرتينز المغادرة عليه أن يعلم أن له مكاناً عندي هنا في جيمناسيا لا بلاتا".

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وتولى مارادونا في الفترة الأخيرة تدريب جيمناسيا الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط في الدوري الأرجنتيني.