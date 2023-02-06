"مارادونا مات" .. فضيحة عنصرية جديدة تهز إيطاليا

جماهير سبيتزيا تواصل العداء ضد نابولي

لم تشتبك جماهير نابولي مع جماهير مضيفهم سبيتزيا كما جرت العادة في آخر مواجهاتهم، لكن جماهير الأخير كانت أكثر قسوة بهتافات عدائية ضد كل ما يخض الضيوف.

مباراة الفريقين الموسم الماضي توقفت لدقائق بسبب اشتباكات بين الجمهورين. مباراة أمس الأحد لم تتوقف لكن جماهير سبيتزيا هتفت بشكل عدائي ضد ضيوفهم: "لسنا نابوليتانيون"، "اغسلوهم بالنار- في إشارة إلى بركان فيزوف الذي ثار سنة 79م بخليج نابولي"، "هل تعرفون لماذ يدق قلبنا؟ لأن مارادونا مات، دييجو لن يدخن بعد الآن".

وحقق نابولي الفوز بثلاثية على سبيتزيا ليعزز صدارته بـ 56 نقطة ويترك مضيفه يعاني من شبح الهبوط في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

الهتافات ضد نابولي المدينة والفريق وأسطورته دييجو مارادونا لم تشغل جماهير المتصدر كثيرًا الذين ردوا "لدينا حلم في قلوبنا؛ عودة نابولي ليصبح بطلًا".

رغم ما حدث إلا أن قبل انطلاق المباراة صعد النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين باللقاء، معتذرًا لسيدة من مشجعي سبيتزيا بعدما ارتطمت الكرة التي كان يتدرب بها في وجهها؛ أوسيمين أُحيط به ونزل الملعب بصعوبة بعدما حاولت الجماهير التقاط صورًا تذكارية معه.