ابن مارادونا لفريقه الجديد: انسوا اسم عائلتي، لم أترك أطفالي لخسارة المباريات!

رسالة شديدة اللهجة من مارادونا الصغير

ظهر دييجو مارادونا سيناجرا، الابن الوحيد لوالده دييجو أرماندو مارادونا، للمرة الأولى كمدرب جديد لفريق إيبارا المتواجد بدوري الدرجة الثالثة الإسبانية.

ابن الأسطورة الأرجنتينية مارادونا لم يتمتع بنفس الشهرة والنجاح طوال مسيرته كلاعب، ويطمح في تغيير هذا الأمر من خلال عالم التدريب الذي اقتحمه في عام 2021، حيث سبق له العمل كمدير فني مع فرق مغمورة مثل نابولي يونايتد وبومبي ومونتكالتشيو، قبل الإعلان عن توليه مسؤولية تدريب إيبارا الثلاثاء الماضي لإنقاذه من الهبوط.

كاميرات برنامج "إل شيرينجيتو" تواجدت في ساحة تدريبات إيبارا، من أجل متابعة اللحظات الأولى له مع فريقه الجديد، وعرضت محادثة خاصة دخل فيها مع فريقه لتحفيزهم على تخطي الأزمة الحالية، باحتلالهم المركز الرابع عشر بمجموعتهم في البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مارادونا الصغير في رسالة واضحة:"انسوا اسم عائلتي، إنه أمر سيئ بالنسبة لي، الموضوع ليس سهلًا ولكن انسوه".

وأضاف:"أنا هنا للفوز، يجب أن نحقق الانتصارات، لم أترك أطفالي على بعد خمس ساعات بالطائرة لمواصلة خسارة المباريات".

وفي حديث مع المراسل ماركوس بينيتو قال نجل مارادونا:"في هذا الحي أعطوني الكثير من الحب في يوم واحد، إنها تجربة كنت في حاجة إليها جدًا".

وعن والده:"بالنسبة للأطفال، الآباء هم أبطال خارقون، وبالنسبة لي والدي كان دائمًا هكذا، لقد كان من كوكب آخر والأفضل في العالم بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن مارادونا الصغير الذي خاض مسيرة متواضعة كلاعب، ولد في نابولي في 20 سبتمبر 1986، وسبق له لعب الكرة الشاطئية، وتم الاعتراف به قانونيًا كابن لمارادونا في عام 1993.