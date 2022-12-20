"مارادونا ساندنا من السماء".. رسالة عاطفية من ميسي بعد كأس العالم

ميسي يهدي البطولة إلى مارادونا

نشر النجم الأرجنتين ليونيل ميسي بيانًا عاطفيًا يتحدث فيه عن ملحمة تحقيق كأس العالم قطر 2022 بعد سنوات طويلة من ممارسة كرة القدم، كما تطرق أيضًا في كلامه إلى دييجو مارادونا الذي ساندهم "من السماء".

حيث قال: "من غراندولي إلى كأس العالم في قطر، مر ما يقرب من 30 عامًا. لقد كان ما يقرب من ثلاثة عقود منحتني فيها الكرة الكثير من الأفراح وكذلك بعض الحزن. لطالما حلمت بأن أكون بطلاً للعالم ولم أرغب في التوقف عن المحاولة، حتى مع العلم أن ذلك قد لا يحدث أبدًا".

وواصل: "هذه الكأس التي فزنا بها هي أيضًا لكل من لم يحققها في نهائيات كأس العالم السابقة التي لعبناها، كما حدث في 2014 في البرازيل، حيث استحقها الجميع بسبب الطريقة التي ناضلوا بها حتى النهائي، وعملوا بجد وأرادوا ذلك. بقدر ما فعلت ... واستحققنا ذلك حتى في تلك النهاية اللعينة".

وتابع: "إنه أيضًا من دييجو الذي شجعنا من السماء. ومن بين كل أولئك الذين كانوا يمولون دائمًا المنتخب الوطني دون النظر كثيرًا إلى النتيجة ولكن بالأحرى الرغبة التي نضعها دائمًا في ذلك، أيضًا عندما لا تسير الأمور كما أردنا".

وأضاف: "وبالطبع، إنها من كل هذه المجموعة الجميلة التي تم تشكيلها ومن الجهاز الفني وجميع أفراد المنتخب الوطني الذين يعملون ليل نهار ليجعلوا الأمر أسهل بالنسبة لنا لكونهم مجهولين".

واختتم: "في كثير من الأحيان يكون الفشل جزءًا من الرحلة والتعلم، وبدون خيبة أمل من المستحيل أن يأتي النجاح. شكراً جزيلاً لكم من القلب! تحيا الأرجنتين".