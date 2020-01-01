مارادونا: الرقم 10 سيظل ملكًا لي للأبد

مارادونا يواصل فرض نفسه على ميسي والأرجنتين وكرة القدم

واصل دييجو أرماندو مارادونا إثارة الجدل من خلال حديثه عن نفسه، حيث قال أسطورة الأرجنتين وكرة القدم إن القميص رقم 10 سيظل ملكًا له إلى الأبد.

وظهر مارادونا بحديث جديد ولكنه ليس من خلال تصريحات صحفية هذه المرة، بل من منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه الخاص على إنستجرام، نشر مارادونا مقطع فيديو له من مباراة الأرجنتين وفنزويلا عام 1985 والتي مر عليها 35 عامًا بالتمام والكمال اليوم.

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وعلق مارادونا على الصورة قائلًا: "اليوم هو الذكرى الخامسة والثلاثين لمباراة خروج المغلوب ضد فنزويلا عام 1985. سبق لي أن لعبت مباراتين وديتين من قبل ضد باراجواي وشيلي، قبلها بأيام قليلة. لكن هذه كانت أول مباراة رسمية لي"

وأضاف: "بعد كأس العالم 1982 غبت لـ 3 سنوات، أصبت بالتهاب الكبد ثم كسر في الكاحل أبعدني عن الملاعب لفترة طويلة، بالإضافة إلى المشكلات التي حالت بيني وبين المنتخب الوطني"

وتابع: "لم تكن الاتحادات الرياضية ملزمة بتركنا نسافر إلى المنتخب، وبالإضافة إلى حجب الأندية لجواز السفر الخاص بك وبعض المشاكل الأخرى التي منعت بيني وبين المشاركة مع الأرجنتين في العديد من المباريات"

وأردف: "حين وصلت إلى فنزويلا قام أحد الأشخاص بركلي في ركبتي، حينها كانت كرة القدم عالمًا آخر غير ذلك الذي نعيش فيه اليوم، لذلك أقول للصحفيين كفوا عن المقارنات التي لا معنى لها، فكرة القدم اختلفت تمامًا"

وأكمل: "منذ 35 عامًا كان كل شيء مختلفًا، الكرة والحذاء والتحكيم والقوانين والطعام والطب والإصابات والصحافة والإعلام والنقل والفنادق وكل شيء"

وأكد: "لم يكن اللعب النظيف موجودًا أبدًا، سيضربونك إن لم تجلب كأس العالم، الكرة ليست جنة، لقد شكل بيلاردو فريقًا من لاعبين محليين في السنوات الأولى ولم يكن هناك من يلعبون في أوروبا"

واختتم: "رغم كل هذه الصعوبات التي عانينا منها لم أخلع قميص المنتخب الأرجنتيني بإرادتي، لا تجعل الحجر الصحي يؤثر عليك ولا تكذب على الناس بترويج معلومات خاطئة، الرقم 10 سيظل ملكًا لي للأبد"

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يذكر أن مارادونا قد قاد الأرجنتين للتويج بلقب كأس العالم 1986، الأمر الذي يعطيه أفضلية على ميسي بالحديث عن المقارنة بين البيبي دي أورو والبولجا.